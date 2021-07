Companiile din HoReCa au pierdut 39% din vânzări în 2020 față de 2019 Un studiu al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din Romania – HORA Romania releva faptul ca scaderea vanzarilor in sector este de -39%, de la 26 miliarde de lei in 2019 la doar 16 miliarde de lei in 2020, in condițiile in care 8 din 10 companii au raportat scaderi ale vanzarilor. In ceea ce privește situația pe județe, s-au raportat scaderi la nivelul intregii țari, insa de intensitați diferite. Cele mai mari scaderi s-au inregistrat in Cluj (-50%), București și Timiș (-44%), iar cele mai mici in Constanța (-23%) și Tulcea (-9%). Totodata, profitul absolut la nivel de industrie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

