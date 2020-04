Stiri pe aceeasi tema

- Campionatul Portugaliei, intrerupt la 13 martie, din cauza pandemiei de coronavirus, se va relua la sfarsitul lunii mai, potrivit news.ro."Din 4 mai, activitatile sportive individuale in exterior vor fi autorizate, iar, de la finalul lunii mai, competitiile profesioniste se vor relua fara…

- Mama unui copil de doua luni abandonat saptamana trecuta pe o strada din comuna Verguleasa a fost gasita joi de politisti, femeia de 31 de ani fiind din judetul Valcea, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu.Politistii efectueaza cercetari…

- Tehnicianul de la Gaz Metan Mediaș Edward Iordanescu nu este deranjat daca reluarea competitiilor de fotbal va fi intarziata și spune ca nu trebuie asumate riscuri inutile, anunța MEDIAFAX.Edward Iordanescu sustine ca nu este deranjat daca va mai dura pana cand va fi posibila reluarea Ligii…

- Partidul Miscarea Populara a lansat un apel catre toti liderii politici din Romania pentru elaborarea si adoptarea unui Pact Național pentru Sanatate. „Criza provocata de pandemia de coronavirus a evidentiat slabiciunile uriase din sistemului de sanatate al Romaniei. Cauzele sunt multiple: subfinantare,…

- Exista o nevoie acuta de ventilatoare ca dispozitive de salvare a vieții in gestionarea infecțiilor cu COVID-19, in spitalele din toata Romania și mai ales la Suceava. O soluție valida de raspuns la aceasta problema este sa le producem noi inșine. Acest lucru este posibil, mai ales acum ca Medtronic,…

- Din cauza epidemiei de coronavirus, o parte dintre companii a decis sa amane atragerea de noi candidați pentru momentul in care Romania va depași punctul critic al epidemiei de coronavirus. Sunt insa și domenii in care activitatea a crescut exponențial...

- Mai mult de jumatate (58%) dintre companiile din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au raportat ca in 2018 s-au confruntat cu dificultati in ocuparea locurilor vacante de specialisti IT&C (tehnologia informatiei si comunicatiilor), iar cel mai semnificativ deficit s-a inregistrat in Romania,…

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat vineri ca propunerea legislativa aflata in dezbatere publica privind posibilitatea cetatenilor de a alege spitalul pentru serviciile medicale nu vizeaza privatizarea sistemului de sanatate si nici introducerea coplatii. "Demagogia pe care am vazut-o…