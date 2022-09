Stiri pe aceeasi tema

- Masurile luate peste noapte de Guvern agraveaza criza din sectorul energetic și vulnerabilizeaza suplimentar clienții finali, avertizeaza Federația Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie (ACUE). Potrivit ACUE, ignorarea costurilor reale contravine legislației naționale și europene, scrie…

- Masurile luate peste noapte agraveaza criza din sectorul energetic și vulnerabilizeaza suplimentar clienții finali, se arata intr-un comunicat al ACUE - Federația Asociațiilor Companiilor de Utilitați din Energie.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis marti, 30 august, ca partidul sau va lua toate masurile pentru a-i proteja pe romani, dar și companiile care produc in Romania, astfel incat sa faca fata crizei energetice.Liderul social-democrat a spus ca romanii vor plati in aceasta iarna preturi plafonate…

- Premierul Nicolae Ciuc a anunțat ca masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active in formula necesara protejarii cetatenilor si economiei. Declarația a fost facuta in cadrul primei reuniuni a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientiei energetice si implementarea…

Masurile de plafonare si compensare a pretului la energie vor ramane active in formula necesara protejarii cetatenilor si economiei. Declarația a fost facuta in cadrul primei reuniuni a Comitetului interministerial pentru asigurarea rezilientei energetice si implementarea…

- Peste 2,5 miliarde euro vor avea companiile la dispoziție in urmatoarele luni pentru investiții in dezvoltare, retehnologizare, digitalizare sau investiții in creșterea eficienței energetice, arata o analiza REI, unul dintre cele mai mari grupuri de companii specializat in atragerea de finanțari nerambursabile…

- Coalitia de la guvernare va analiza in urmatoarea perioada daca este cazul sa vina cu o alta masura care sa reduca efectiv pretul carburantilor, daca acea compensare de 50 de bani nu are impactul asteptat, a afirmat ministrul Economiei, Florin Spataru, intr-un interviu acordat AGERPRES. Fii…

- Mecanism de compensare a prețului la pompa al carburanților Foto: Sergiu Podina RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Coaliția guvernamentala a ajuns la un consens privind un mecanism de compensare a prețului la pompa al carburanților. Acesta urmeaza sa fie anunțat dupa ședința de guvern de astazi…