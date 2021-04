Companiile din cadrul CFR ar putea recurge la disponibilizări Premierul și ministrul Transporturilor au cerut directorilor companiilor de stat cu mari pierderi, așa cum este cazul CFR Marfa, CFR Infrastructura și CFR Calatori, sa reduca pierderile uriașe. O varianta luata in calcul este acum reducerea numarului angajaților. Sindicatele susțin ca, la cel puțin CFR Marfa, exista deficit mare de personal care se formeaza foarte greu și nu cred ca disponibilizarea angajaților este o soluție buna. Caile Ferate Romane sunt grav afectate de lipsa investițiilor, bugetul alocat fiind constant sub 10% din cel necesar, in ultimele 3 decenii, iar reducerile de costuri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

