Stiri pe aceeasi tema

- UE vrea ca certificate verzi pentru calatoriile in interior sa fie valabile 9 luni! Uniunea Europeana va recomanda un termen limita de noua luni pentru valabilitatea certificatelor de vaccinare COVID-19, in cazul calatoriilor in blocul comunitar și va propune prioritate persoanelor vaccinate. Comisia…

- Uniunea Europeana va recomanda un termen limita de 9 luni pentru valabilitatea vaccinurilor Covid-19 pentru calatoriile in UE și va propune acordarea de prioritate a calatorilor imunizați, informeaza Bloomberg . Comisia Europeana va propune ca statele membre sa continue sa primeasca toți calatorii imunizați…

- Uniunea Europeana va prezenta miercuri un set de noi reguli pentru companiile care vand sase materii prime importante, in incercarea de a reduce defrisarile globale, transmite Bloomberg. Comisia Europeana vrea sa elaboreze un act legislativ care sa acopere soia, carnea de vita, uleiul de palmier,…

- Epidemiologul Ala Tocarciuc a vorbit despre problema certificatelor de vaccinare anti-COVID false, dar și despre riscul ca fenomenul ar putea inchide accesul moldovenilor in Europa, transmite Noi.md cu referire la sputnik.md. Comisia Europeana a emis o declarație conform careia din 16 noiembrie Uniunea…

- 11 țari europene au oferit pana acum ajutor Romaniei sa faca fața valului patru al pandemiei, care a dus sistemul medical in pragul colapsului. Țarile, majoritatea state membre UE, dar nu numai (Republica Moldova, Sebia), au contribuit cu echipe medicale, cu echipamente și medicamente și au preluat…

- Fondul European pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultura (EMFAF) a anunțat despre lansarea unor granturi pentru intreprinderi mici și mijlocii, inclusiv nou-formate, dedicate „economiei albastre” din țarile riverane Marii Negre, vizand Republica Moldova, dar și Georgia și Ucraina. Una…

- Comisarul european pentru gestionarea crizelor spune ca ajutorul primit de Romania pana in prezent reprezinta o forma de reciprocitate la eforturile depuse de țara noastra pentru a oferi asistența altor state UE in timpul pandemiei. Uniunea Europeana a trimis pana acum in Romania 250 de concentratoare…

- Uniunea Europeana analizeaza posibilitatea ca statele membre sa realizeze achizitii comune de caz natural, in contextul in care blocul european cauta moduri prin care sa se protejeze in fata preturilor record la energie, conform unor documente citate de Reuters preluata de mediafax. Comisia…