- Ploiești, 16 august 2023: SIPEX , unul dintre cei mai mari distribuitori de materiale și finisaje pentru construcții din Romania, listat la Bursa de Valori București in piața AeRO (simbol bursier SPX ), cu activitate de 26 de ani pe acest segment, anunța rezultatele financiare aferente primului semestru…

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net in scadere cu 80%, la 944 milioane de lei, comparativ cu rezultatul net de 4,646 miliarde lei consemnat in perioada similara a anului trecut, conform datelor financiare remise, vineri, Bursei de Valori Bucuresti.

- Milionarul clujean Dorel Goia, care face afaceri, cu preponderența, in domeniul imobiliar, a cumparat prin intermediul a doua companii pe care le deține in Baia Mare și Bistrița, acțiuni la cel mai mare producator de energie electrica din Romania, Hidroelectrica. Unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare…

- Marea Neagra descatuseaza Petrom. Compania atinge maximul istoric la Bursa de Valori Bucuresti cu o capitalizare de 32,5 mld. lei si doboara un record in picioare de 17 ani. Performanta, in ziua in care a fost anuntat pretul listarii Hidroelectrica.

- Presedintele Asociatiei Brokerilor din Romania, Dan Paul, spune ca listarea companiilor de stat pe o bursa straina nu ne ajuta cu nimic si ca modelul Hidroelectrica de a lista actiuni doar la Bursa de Valori Bucuresti ar trebui sa serveasca drept model si sa devina obligatoriu pentru companiile statului…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,86 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,85-, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 39,82-, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 749,267 milioane de lei la capitalizare, respectiv 0,35%, saptamana trecuta, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 22,4%, in comparatie cu saptamana anterioara. Anunțul vine dupa ce BVB a inchis in scadere toți indicii in ședința de tranzacționare…