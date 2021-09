Furnizorii de electricitate și gaze naturale vor fi obligați sa citeasca la timp contoarele abonaților, altfel risca sa le plateasca compensații, potrivit unor proiecte puse de ANRE in dezbatere publica. Și asta dupa ce mii de oameni s-au plans in ultima vreme ca au primit facturi uriașe dupa regularizare. In cazul standardului de performanța pentru […] The post Companiile de energie, obligate sa citeasca la timp contoarele. In caz contrar, consumatorii vor fi despagubiți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .