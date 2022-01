Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a anuntat, miercuri, dupa sedinta de Guvern, ca Executivul a introdus obligativitatea recalcularii facturilor emise eronat de catre furnizorii de energie, prin neaplicarea mecasnimelor de plafonare si compensare.

- Virgil Popescu, ministrul Energiei, a declarat pe B1 TV ca toate facturile calculate greșit vor fi refacute. Furnizorii s-au angajat sa nu emita penalitați pentru cei care nu au platit facturile respective și nici sa nu recurga la debranșari. Popescu a mai spus ca statul va avea grija ca furnizorii…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat cum iși vor putea recupera romanii banii platiți in plus, in urma erorilor de pe facturile primite in lunile noiembrie și decembrie. Virgil Popescu a spus ca in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor care…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, marti, ca va fi modificata procedura de decontare a facturilor compensate la energie, iar in sedinta de Guvern de miercuri va fi introdusa ordonanta care prevede refacerea facturilor intocmite eronat, neperceperea de penalitati si interzicerea debransarii.

- Conform unor surse politice, sedinta coalitiei va avea loc la ora 17.00, la Parlament, urmand a se discuta despre masuri in energie. De altfel, despre masurile care vor fi luate in perioada urmatoare in contextul facturilor ridicate la energie electrica si gaze naturale a vorbit, duminica, ministrul…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri, dupa sedinta de Guvern ca toate masurile privind schemele de ajutor a consumatorilor afectati de scumpirea energiei vor fi adoptate intr-o sedinta de Guvern de saptamana viitoare. „Avem o serie de masuri in lucru pe care vrem sa le adoptam saptamana…

- Ministrul a precizat ca a avut o discutie cu ministrii din Cabinet si cu premierul Ciuca, despre problema facturilor la energie. El a precizat ca, la nivelul lunii decembrie, 80% din consumatorii casnici au beneficiat de compensare si plafonare si in jur de 60% la gaze naturale. Virgil Popescu a precizat…

- “Furnizorii isi vor primi banii in 30 de zile, evident ca ulterior celor 30 de zile se poate face un control post-factura si in cazul in care au fost facute greseli de catre furnizori in cereri, aceste lucruri vor fi rectificate. 30 de zile este termenul in care isi vor incasa banii, este statuat atat…