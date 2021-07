Companiile de consultanţă au devenit mai profitabile în 2020 (analiză) Profitul generat de intregul domeniu al serviciilor de consultanta a depasit anul trecut 3,3 miliarde de lei, fiind in crestere cu 22% fata de anul 2019 (2,7 miliarde de lei) si superior celui inregistrat in anul 2018 - 2,68 miliarde de lei, arata o analiza Termene.ro.



Totodata, si indicatorul de profitabilitate medie anuala al domeniului a inregistrat crestere pe orizontul analizat. Astfel, in anul 2019 acesta era de 22,2% (la fiecare 100 lei incasati, o societatea ramanea in medie cu 22,2 lei), in anul 2020 a crescut la 29,70% (la fiecare 100 lei incasati, o societate ramanea in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

