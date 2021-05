Companiile de asigurări au plătit peste un miliard de lei despăgubiri în baza polițelor RCA în primul trimestru Despagubirile platite de companiile de asigurare in baza polițelor RCA au urcat cu peste 26% in primul trimestru din 2021, conform informațiilor facute publice de catre ASF. Astfel, valoarea totala a despagubirilor platite in baza polițelor RCA a depașit 1 miliard de lei in T1 2021. Dauna medie platita de asiguratori in baza polițelor RCA in ultimii 5 ani se afla in continua creștere: in comparație cu anul 2016, dauna medie RCA a fost cu 27,5% mai mare, evoluand de la 7.061 lei la 9.005 lei in 2020, in timp ce prima medie RCA achitata de șoferi s-a redus cu aproape 23% in aceeași perioada. Insa,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

