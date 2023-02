Stiri pe aceeasi tema

- In data de 14 februarie 2023, la ora locala 15:16:52, s-a produs al doilea cutremur semnificativ cu magnitudinea ML=5,7.„Pana la momentul publicarii acestei informari, au fost localizate 810 evenimente seismice”, scrie INFP pe pagina de socializare.Raportul preliminar este unul extrem de detaliat și…

- Ce sume ar putea primi locuitorii in cazul unei despagubiriNumarul record de 540 de replici care au urmat dupa seismele puternice din județul Gorj, și inca se produc in aceasta zona a produs pagube in 18 județe, conform datelor recent raportate. Oamenii, dar și autoritațile inca numara și constata aceste…

- "Avand in vedere activitatea seismica manifestata in ultimele zile in judetul Gorj, pentru siguranta studentilor si angajatilor, Consiliul de Administratie al Universitatii 'Constantin Brancusi' din Targu Jiu a adoptat urmatoarele masuri: desfasurarea tuturor activitatilor didactice in regim online…

- Pamantul continua sa se cutremure in Gorj. Potrivit Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), in cursul nopții și in aceasta dimineața s-au inregistrat 7 cutremure, cel mai mare avand o magnitudine de 4,2. Toate s-au produs la mica adancime. Primul cutremur din noaptea…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, in ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora Romaniei), s-a produs in Gorj. un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adancimea de 40 km. Cutremurul s-a produs la 102km NV de Craiova, 120km SV de Sibiu, 146km V de Pitesti,…

- Consiliul Concurenței a sancționat luni opt firme care vand produse si echipamente de protecție din domeniul sanatații și securitații in munca cu amenzi in valoare totala de 4,8 milioane de lei lei (987.622 euro), potrivit unui comunicat de presa. Cele opt firme sunt acuzate de formarea unui cartel…