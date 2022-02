Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa, informeaza AGERPRES . El a fost intrebat cum estimeaza evolutia…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il va vizita, joi, pe omologul sau Volodimir Zelenski in Ucraina, dupa ce a prezentat Turcia ca mediator pentru a atenua tensiunile cu Rusia, iar un oficial a spus ca nu va fi de nicio parte in aceasta criza, potrivit Reuters, transmite News.ro. Oficialul turc…

- Creșterea tensiunilor dintre Occident și Rusia cu privire la Ucraina a starnit ingrijorari cu privire la fluxurile de gaze rusești catre Europa, determinand Comisia Europeana și Statele Unite sa investigheze surse alternative. Intr-o declarație comuna, președintele Comisiei UE, Ursula von der Leyen,…

- Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar inca nu a luat decizia daca va face acest lucru, a afirmat vineri seful Serviciilor de informatii germane (BND), Bruno Kahl, pe fondul tensiunilor in crestere intre Moscova si Kiev, transmite Reuters. ''Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata deocamdata'',…

- Mai multe organizații de lobby și corporații americane, precum Chevron, Exxon Mobil și General Electric, care au afaceri in Rusia ar vrea ca Washingtonul sa permita companiilor sa iși indeplineasca obligațiile contractuale și sa ia in considerare scutirea unor produse din pachetul de sancțiuni pe care…

- Diplomati de rang inalt din SUA si Rusia urmau sa se intalneasca vineri in Elvetia pentru a discuta despre tensiunile in crestere din Ucraina, dupa ce o serie de intalniri intre oficialii celor doua parti in ultima saptamana nu au adus niciun progres.

- Uniunea Europeana dorește ca Rusia sa reduca tensiunea pe care a creat-o prin adunarea de trupe la granița cu Ucraina. In cazul in care va avea loc o invazie, este gata sa aplice sancțiuni impotriva Rusiei.