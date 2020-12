Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene incep sa introduca zboruri cu teste Covid-19 incluse. Compania italiana Alitalia va opera zboruri de la Roma la New York, incepand cu 8 decembrie, in care va testa pasagerii, anunța reprezentanții acesteia și și ai companiei care gestioneaza aeroportul Fiumicino din Roma.

- Companiile americane Moderna și Pfizer au anunțat in decurs de o saptamana ca vaccinurile lor impotriva Covid-19 au o eficiența de peste 90% și ar putea fi autorizate pentru utilizare pana la finalul anului. Marea Britanie a comandat cinci milioane de doze de vaccin Moderna pana in primavara și 40 de…

- Donatiile politice ale angajatilor americani ofera o imagine asupra inclinatiilor politice in randul angajatorilor si profesiilor.O analiza Bloomberg a datelor privind contributiile de la platformele online de donatii ActBlue si WinRed arata ca angajatorii cu cei mai multi muncitori care au…

- Twitter a restrictionat joi temporar contul de campanie electorala al presedintelui american Donald Trump. Compania a motivat decizia spunand ca un videoclip postat despre fiul candidatului democrat la presedintie Joe Biden a incalcat regulile retelei de socializare, relateaza Mediafax.Videoclipul…

- Compania biotehnologica americana Regeneron Pharmaceuticals, proprietara tratamentului experimental cu anticorpi monoclonali care i-a fost administrat presedintelui Donald Trump in timpul spitalizarii dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus, a cerut organismului american de reglementare autorizatia…

- Gigantul american Eli Lilly a anunțat miercuri ca a depus la Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA o solicitare pentru utilizarea de urgența a tratamentului sau experimental pentru Covid-19, scrie Reuters.Separat, producatorul de medicamente a precizat ca datele dintr-un nou studiu…

- Țarile europene se confrunta cu o penurie de remdesivir din cauza ca stocurile, limitate, se termina, au anunțat oficialii din mai multe țari UE, in condițiile in care numarul de cazuri crește, iar Statele Unite au cumparat cea mai mare parte a producției companiei Gilead, transmite Reuters .Șeful Gilead…

- In tarile europene exista un deficit al medicamentului antiviral Remdesivir utilizat in tratarea Covid-19, in conditiile in care stocurile limitate se epuizeaza din cauza numarul de cazuri in crestere, in timp ce Statele Unite au cumparat majoritatea productiei companiei Gilead, au declarat oficiali…