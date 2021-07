Stiri pe aceeasi tema

- In proiectul de largire a drumului care leaga Timisoara de Autostrada Vestului a intervenit un blocaj peste care Consiliul Judetean Timis si Primaria Timisoara, cei doi parteneri ai proiectului, nu reusesc sa treaca. Problema este ca exista riscul pierderii finantarii de la U.E.

- Microsoft a anunțat recent un nou serviciu cloud prin care utilizatorii avansați iși pot seta propria mașina virtuala cu sistemul de operare Windows 10. Conferința de presa Microsoft Inspire a adus numai vești bune, mai ales ca Microsoft incepe sa devina mai flexibil in ceea ce privește partea de licențiere…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, anunța organizarea celui mai mare eveniment international de sporturi electronice din acest an. Este vorba despre o competitie care se va desfasura pe Arena Nationala, in a doua decada a lunii octombrie, in perioada 12-17 octombrie. „Am spus inca dinainte de…

- Fostul președinte Traian Basescu ar putea sa-și piarda drepturile de care beneficiaza pe intreaga durata a vieții, printre care locuința de protocol și indemnizație lunara de 75% din salariul șefului statului. Comisia Juridica a Camerei Deputaților a dat pe 10 iunie, in unanimitate, un raport…

- Venetia si Budapesta ar putea fi incluse de UNESCO in lista Patrimoniului mondial in pericol, in timp ce portul de marfuri Liverpool ar putea sa-si piarda locul in Patrimoniul mondial din cauza dezvoltarii foarte rapide, potrivit institutiei, relateaza news.ro.

- Studiu Deloitte Centrele de servicii suport (shared services centers – SSC) investesc din ce in ce mai mult in capacitați strategice pentru a crea valoare pentru companiile mama pe care le deservesc, intrucat, din cauza impactului pandemiei de COVID-19, majoritatea organizațiilor (87%) se concentreaza…

- Se spune ca o imagine face cat o mie de cuvinte. In cazul unui tanar de 16 ani din Botoșani, radiografiile sunt mai graitoare decat am putea noi descrie problemele de sanatate care ii umbresc bucuria tinereții.

- Simona Halep se mentine pe locul 3 WTA, cu 6.520 de puncte, la 3.570 de puncte de liderul WTA, australianca Ashleigh Barty (fata de 2.605 puncte in ierarhia precedenta), si la 1.130 de puncte de japoneza Naomi Osaka, locul 2 WTA (fata de 750). Halep a pierdut 530 de puncte dupa Madrid Open, pentru…