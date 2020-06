Stiri pe aceeasi tema

- Complexurile energetice Turceni, Rovinari si Craiova, precum si Societatea Nationala a Lignitului Oltenia au transmis catre directorul general al viitoarei companii Electra liste cu persoanele care doresc sa lucreze in sediul central. Constantin Bala...

- Situatia, generata de faptul ca Basarabia inca nu stapaneste infectia cu noul coronavirus, ridica insa mai multe semne de intrebare in Romania, in special la universitatile din Iasi. In ultimii ani, numarul studentilor din Republica Moldova care alegeau sa vina la studii la universitatile din Iasi a…

- Primaria Negomir a dat in judecata complexurile energetice Turceni si Rovinari pentru ca au ocupat drumurile din localitate abuziv. Primarul cere acum despagubiri si a actionat entitatile energetice in instanta. Cele doua unitati au inchis practi...

- Un sondaj IRSOP dat marti publicitatii arata ca aproape jumatate dintre romanii intervievati (42%) spun ca situatia lor financiara s-a inrautatit in luna mai, fata de luna precedenta.

- Sindicatul fotbalistilor din Germania (VDV) si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu situatia financiara a ligilor inferioare din aceasta tara, in contextul generat de criza izbucnita pe fondul pandemiei de coronavirus, dar si in ceea ce priveste viitorul jucatorilor, scrie dpa potrivit Agerpres.…

- Majoritatea romanilor cred ca criza va fi lunga și grea, iar teama predomina la 54% din populație. Sunt concluziile unui sondaj recent, realizat de IRSOP. Jumatate (50%) apreciaza performanța actuala a Guvernului. Dar invocarea continua a amenințarilor mari care ne așteapta in perioada urmatoare produc…

- Doua dintre cele mai importante centre de comanda din cadrul Electra vor fi in Gorj. Vicepresedintele Uniunii Sindicalelor Miniere din Oltenia, Viorel Temelescu, a declarat ieri, in cadrul emisiunii „Repere“, ca atat sucursala miniera, cat și cea ene...

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, premier desemnat, a transmis, joi, un mesaj tuturor parlamentarilor in care le cere sa nu mai promoveze legi ”care au potentialul sa arunce in aer situatia financiara stabila a Romaniei”. ”Spatiul fiscal pentru proiecte populiste este ZERO”, a transmis Citu.