Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR) al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, daca angajeaza elevi si studenti pe perioada vacantelor, a anuntat joi Agentia Nationala pentru Ocuparea…

- Aproape 80% din totalul muncitorilor straini care au venit legal in Romania in 2021 sunt din Nepal, Turcia, Bangladesh, Sri Lanka, India, Pakistan și Vietnam. Angajatorii au nevoie insa de mult mai mulți oameni. Au ajuns in Romania la munca aproape 50 de mii de straini anul trecut. Din Nepal sunt cei…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, vineri, Bursa Generala a locurilor de munca, unde se ofera 31.230 de joburi. Evenimentul se organizeaza in 76 de locuri si se adreseaza tuturor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca care doresc sa se angajeze sau sa isi schimbe…

- In luna aprilie 2019, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca ( ANOFM) a inceput implementarea proiectului ”UNIT 5 RMD și RMPD – Ucenicie și stagii pentru șomerii non – NEET, proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ANOMF anunta un numar de 49.376 persoane angajate, in primul trimestru al anului 2022.Ca urmare a aplicarii masurilor de stimulare a ocuparii prevazute de legislatia in vigoare de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului…

- Creșterea gradului de angajare a șomerilor, cu accent pe cei de lunga durata, a lucratorilor varstnici, de la 55 pana la 64 de ani, și a celor cu dizabilitați sau cu nivel redus de educație este obiectivul unui proiect demarat de Autoritatea Naționala pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitați…

- Angajatorii care in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2023 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane care au ramas fara serviciu pe durata pandemiei de coronavirus vor primi lunar, pentru o perioada de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.750…

- Invazia Rusiei in Ucraina risca sa creeze o criza umanitara in Europa, peste 1,5 milioane de refugiați parasind pana in acest moment statul vecin, mulți dintre ei ajungand in Polonia, Romania și Slovacia. Cu toate acestea, instituțiile Romaniei par a nu fi luate prin surprindere iar Ministerul Muncii…