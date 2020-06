Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și structurile Moldovei, in ansamblu, nu ar trebui sa repete greșelile facute in Ucraina inainte și in timpul Maidan-ului, nu ar trebui sa accepte un guvern ilegal. O astfel de opinie a fost exprimata de Jacob Kedmi, demnitar de stat israelian, diplomat,…

- Situatia pontajelor din domeniul constructiilor este cunoscuta ca fiind dificila si complicata, consumatoare de timp si energie. Companiile din acest domeniu sunt nevoite de cele mai multe ori sa foloseasca clasica metoda cu hartie si pix.

- Comisia Europeana aproba compensatii de aproximativ 291 mil. euro firmelor energetice din Romania, pentru costurile emisiilor indirecte Comisia Europeana a aprobat planurile Romaniei de a compensa partial companiile mari consumatoare de energie pentru preturile mai ridicate ale electricitatii rezultand…

- Piața gazelor, la fel ca și cea a petrolului, se confrunta cu o scadere a cererii. Desigur, in sectoarele de incalzire și a deservirii comunale, cererea este stabila, dar in industrie, energia electrica (in scopuri industriale), din motive obiective, este in scadere. Spre deosebire de industria petroliera,…

- Serviciul ucrainean de securitate (SBU) a anunțat marți arestarea unuia dintre generalii sai, acuzat de spionaj în favoarea Rusiei, scrie AFP.Generalul Valeri Șaitanov, "suspectat de înalta tradare și de planificare de atentate, a fost arestat astazi", a anunțat SBU, într-un…

- O adevarata furtuna s-a dezlanțuit,ieri, in regiunea Volini din Ucraina, transmite dumskaya.net.Vantul puternic a starnit nori de praf și a smuls mai multe acoperișuri. Martorii oculari au postat pe internet cu stihia dezlanțuita.

- Conform Departamentul de poliție cibernetica al Poliției Naționale a Ucrainei, in timpul monitorizarii internetului, au fost gasite aproximativ 170 de cazuri privind plasarea informațiilor false sau provocatoare asupra pandemiei coronavirusului pe resursele informaționale.Poliția cibernetica identifica…

- Cetațenii Republicii Moldova sunt atentionati privind decizia autoritaților ucrainene de a restricționa temporar intrarea persoanelor pe teritoriul Ucrainei, in scopul prevenirii raspandirii epidemiei de COVID-19.