Companiile au început să trimită notificări despre scumpiri. Cu cât cresc prețurile la gaze Toamna vine cu majorari de prețuri la gazele naturale, iar furnizorii au inceput deja sa trimita notificari catre clienți. Iar unii vor plati chiar dublu, dupa ce gazele s-au scumpit deja, cu 20%, in ultimul an. Clienții unui mare furnizor au fost deja inștiințați ca de la 1 noiembrie vor achita mai mult. In notificarile […] The post Companiile au inceput sa trimita notificari despre scumpiri. Cu cat cresc prețurile la gaze appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toamna va aduce o explozie a prețurilor la gaze naturale, iar furnizorii au inceput deja sa transmita notificari catre clienți. Astfel, dupa data de 1 noiembrie, factura la gaze va fi mai mare cu o medie de 90 de lei pe luna. De exemplu, un client care nu si-a ales o oferta noua de gaze si…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat, vineri seara, proiectul de ordonanta pentru rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021. Acesta va intra in dezbaterea Executivului saptamana viitoare și prevede, printre altele, majorarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat…

- Scumpiri dupa scumpiri la unele rețele PECO din țara noastra. O companie petroliera care ieri a majorat prețurile la carburanți a afișat prețuri mai mari cu 9 bani la benzina dupa ora 00:00. Astfel, benzina cu cifra octanica A95 care ieri costa 20,31 de lei per litru, cu 9 bani mai mult decat…

- Pretul unei calatorii cu metroul sau cu transportul in comun de suprafata creste la 3 lei de la 1 august, iar un bilet comun STB/Metrorex va costa 5 lei. In prezent, pretul unei calatorii cu mijloacele STB este de 1,3 lei, iar pretul unei calatorii cu metroul este de 2,5 lei. Ministerul Transporturilor…

- Reprezentanții celor mai multe universitați din Romania vor ca noul an universitar sa inceapa cu prezența fizica a studenților și profesorilor, anunța Consiliul Național al Rectorilor (CNR). CNR s-a reunit intre 25-27 iunie la Cluj Napoca, unde s-au dezbatut aspecte legate de inceperea anului universitar…

- Aproape jumatate dintre clientii casnici de energie electrica vor plati, de la 1 iulie, facturi cu pana la 13% mai mari, pentru ca nu s-au transferat in piata concurentiala. Vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, a anunțat, luni, ca de la 1 ianuarie,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, vrea ca din toamna anului 2022 sa fie lungita perioada anului scolar. Sorin Cimpeanu a precizat ca a facut deja o propunere in acest sens pentru anul școlar 2021-2022, dar s-a lovit de un refuz, pentru ca s-a motivat ca este nevoie de predictibilitate. „Incepand…

- Un barbat din Sibiu a intrat inarmat cu un cutit intr-un magazin. Polițiștii au reușit sa-l imobilizeze dupa ce s-au luptat minute in șir cu acesta. Clienții unui magazin din Valea Aurie s-au speriat ingrozitor in momentul in care și-a facut apariția un barbat care avea in mana un cuțit. Oamenii au…