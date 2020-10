Companiile au început să plătească bonus pentru angajații care lucrează de acasă Angajații din sistemul public olandez primesc un bonus zilnic de 2 euro pentru fiecare zi in care lucreaza de acasa, bonus care sa acopere cheltuieli precum cafeaua și energia electrica. Companiile din Olanda oferea posibilitatea unui program flexibil, cu munca de acasa, dinainte de pandemie, dar acum ofera și un bonus angajaților care aleg sau sunt nevoiți sa lucreze de acasa. Bonusul de 2 euro este menit sa acopere cafeaua, hartia igienica si consumul de energie. Pentru calcul, s-a presupus ca o persoana are sase bauturi calde pe zi, in medie, la birou. Iar in aceasta suma anuala sunt incluse… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar mare de angajatori olandezi ofereau deja optiunea unui program flexibil, iar angajatii din sistemul public primesc un bonus de 2 euro pe zi pentru munca remote, relateaza Mediafax.Functionarii publici olandezi primesc acum pese 440 de euro pe an sa lucreze de acasa. Asta înseamna…

- Un numar mare de angajatori olandezi ofera deja optiunea unui program flexibil, iar angajatii din sistemul public primesc un bonus de 2 euro pe zi pentru munca de la distanța. Functionarii publici olandezi...

- Munca de acasa in timpul pandemiei face ca multe companii din City-ul londonez sa iși reanalizeze nevoile imobiliare, scrie The Guardian. Potrivit unui studiu, majoritatea firmelor considera cu fenomenul va continua și dupa terminarea crizei sanitare.Un sondaj realizat de catre CBP/PwC arata ca 74%…

- Ce preferați, munca de acasa sau la birou? O intrebare cu multe fațete, o tema mult rulata in ultima vreme. Mai ales ca intoarcerea angajaților la birou a devenit discutabila, potrivit analiștilor. Intoarcerea angajaților dupa munca de acasa “instituita” de criza pandemica, pare mai mult un vis. Mai…

- Masurile din perioada starii de urgența revin in toate centrele sociale pentru copii și adulți din județul Buzau, astfel ca angajații vor fi nevoiți sa se izoleze, cu schimbul, la locul de munca și acasa. Este o decizie luata ieri, in cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului Județean pentru…

- Munca de acasa este tot mai folosita in randul companiilor, iar unii angajați vor munci de acasa pana la sfarșitul anului.Aceștia au mai multa libertate, au devenit mai motivati, mai eficienti si mai fericiti din punct de vedere profesional. Flexibilitatea programului, dar si un echilibru…

- Este vorba despre disponibilizarea unui numar de 1.050 de angajati din santierele din intreaga lume care fac parte din Grupul Damen, dintre acestia la nivelul tarii noastre fiind vorba de 870 de angajati ce vor fi pusi pe liber din santierele navale din Galati si Mangalia. ”La inceputul acestui an,…

- Munca la birou 8 ore/zi este istorie. Pandemia a impus in doar cateva luni un model de lucru care va deveni noua normalitate Companiile din toata lumea au fost obligate sa ia masuri radicale in ceea ce privește munca la birou, in condițiile in care pandemia cu coronavirus a lovit intreaga planeta. În…