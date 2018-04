Stiri pe aceeasi tema

- Companiile au inchiriat in primul trimestru aproape 70.000 de metri patrati de spatii de birouri in Bucuresti, o treime din cerere venind din partea firmelor care anterior au avut sediul in vile, cladiri vechi si de mici dimensiuni sau alte spatii decat cladiri moderne, arata un studiu realizat…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna februarie la 4,72%, cel mai inalt nivel din iunie 2013, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). BNR a crescut, recent, pentru a doua oara in acest an, rata dobanzii de…

- Firmele infiintate in perioadele favorabile cresterii economice sunt mai vulnerabile, in timp ce companiile infiintate in perioade nefavorabile sunt mai solide si supravietuiesc mai mult, reiese dintr-un studiu prezentat joi de analistul economic Iancu Guda. Potrivit analistului, cele…

- Potrivit sondajului Barometrul mediului de afaceri romanesc, realizat de EY Romania, 92% din oamenii de afaceri nu susțin modelul de creștere economica bazat pe creșterea consumului. Iar cei mai mulți dintre oamenii de afaceri respondenți, 45%, sunt neincrezatori sau foarte neincrezatori in privința…

- De ce ajung companiile din Romania in insolventa. Ardelenii gresesc cu mintea Intreruperea activitatii unei companii si transferul afacerii pe numele altei firme a devenit un sport national in Romania, in conditiile in care in perioada 2005-2016 aproximativ 200.000 de companii au intrat in insolventa…

- Proiectul de lege privind plafonarea dobanzilor ar putea genera efecte "in lant" care sa duca pana la atenuarea cresterii economice, potrivit unui comunicat al Asociatiei Romana a Bancilor (ARB) si Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR). Conform documentului, posibilul impact…

- Creșterea economica record din tarile Europei Centrale si de Est ar putea fi atins apogeul în ultimul trimestru al anului trecut, scrie prestigioasa platforma de analize economice Bloomberg.

- Cresterea PIB-ului Romaniei este stimulata in principal de consumul privat, ritmul urmand sa incetineasca in 2018 si 2019, conform estimarilor privind perspectivele economice publicate miercuri de Comisia Europeana. - continua -