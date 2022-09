Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile americane au incheiat tranzactiile de vineri in scadere, la cele mai reduse niveluri din ultimele doua luni, trase in jos de un avertisment privind incetinirea activitatilor globale din partea FedEx, care a grabit retragerea investitorilor catre plasamente considerate sigure, la capatul…

- ”Scaderile au continuat sa predomine pe pietele de capital in aceasta saptamana. Modificarea pozitiei Fed este un factor care a dat peste cap planurile investitorilor. In prezent, obiectivul Fed este de a reduce inflatia prin incetinirea cresterii sub potentialul sau, pe care oficialii il considera…

- Seceta extrema afecteaza productiile agricole ale Romaniei din acest an, insa va avea impact si asupra urmatorului an agricol, intrucat lucrarile nu vor putea fi executate la timp si de calitate, sustine presedintele Asociatiei Fermierilor din Romania (AFR), Daniel Botanoiu. Fii la curent cu cele…

Bursa de la New York a incheiat in creștere joi, iar Nasdaq și S&P 500 au avut a patra ședință consecutiva pe verde, potrivit AFP.

Un medic vine cu un avertisment despre concedii. Expertul de la Spitalul de Boli Infecțioase Iași a explicat cum trebuie planificata vacanța de vara astfel incat oamenii sa iși pastreze sanatatea. Cu siguranța sfaturile specialistului te vor scapa de neplacerile de care nu ai vrea sa ai parte in momentele…

- Wall Street incheie pe roșu cel mai prost semestru din 1970 incoace. Experții se tem ca recesiune e inevitabila, dupa ce bursa de la New York s-a prabușit. Cei mai importanți indicatori au infruntat scaderi la bursa. Dow Jones a cedat 0,82%, ajungand la 30.775,43 puncte. Nasdaq, puternic ancorat in…

- Actiunile europene au atins joi cele mai reduse niveluri din mai mult de un an, din cauza ingrijorarilor provocate de incetinirea activitatilor de afaceri in zona euro, iar actiunile germane au coborat cu 1,8%, dupa ce guvernul a declansat starea de alarma in cadrul planului de urgenta legat de aprovizionarea…

Acțiunile producatorului de vin din Turda, Crama La Salina, intra la tranzacționare de azi, la Bursa de Valori București. "Bursa de Valori Bucuresti (BVB) informeaza ca joi, 23 iunie, intra la...