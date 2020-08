Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor institutiei, angajatii revenisera pe 122 de platforme de exploatare a hidrocarburilor, iar 189 erau inca neocupate, sambata, la jumatatea zilei. Miercuri, 310 de platforme de forare erau neocupate cu personal. Productia de petrol a scazut din cauza uraganelor cu 82%, respectiv cu 1,5…

- Un judecator federal a decis joi ca noile injectii letale folosite de Departamentul de Justitie al Statelor Unite incalca legile referitoare la siguranta medicamentelor si a ordonat oprirea unei executii care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, transmite Reuters.De la reluarea executiilor federale…

- Incetinirea economiei americane va continua probabil, din cauza restrictiilor care sunt impuse pentru a controla epidemia de coronavirus, iar americanii vor fi nevoiti sa invete sa traiasca cu virusul pentru restul anului, au declarat miercuri doi oficiali ai Rezervei Federale (Fed), transmite Reuters,…

- Departamentul de Stat si Centrul de Control al Bolilor si Preventie (CDC) din Statele Unite au retras recomandarile catre toti cetatenii americani de a evita orice calatorii in strainatate, din cauza coronavirusului, transmite Reuters. Recomandarea a...

- Angajatorii privati din SUA au redus masiv angajarile luna trecuta, datele sugerand ca noul val de infectii din aceasta vara incetineste redresarea economiei americane, in urma pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit Reuters si AP.Firmele din SUA au creat in iulie doar 167.000 locuri…

- Tot mai multe companii inchid fabricile din China și relocheaza producția. De ce nu mai este a doua economie a lumii pamantul fagaduinței pentru giganții straini Companiile isi regandesc planurile privind productia si lanturile de aprovizionare pe fondul cresterii costurilor cu forta de munca in China,…

- Promoție la Tesla. Pretul SUV-ului Model Y, redus cu 3.000 de dolari, din cauza pandemiei cu coronavirus Tesla a redus pretul SUV-ului Model Y cu 3.000 de dolari, la doar patru luni de la lansarea acestuia, producatorul de automobile electrice dorind sa mentina vanzarile in contextul pandemiei cu COVID-19.…

- Trupele Garzii Nationale au fost desfasurate in 15 state americane si capitala Statelor Unite dupa cinci nopti de violente si distrugere care au inceput cu proteste pasnice in urma mortii unui barbat de culoare, George Floyd, aflat in custodia politiei. Iata ce considera analistii intervievati de…