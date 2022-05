Stiri pe aceeasi tema

- „In actuala situatie, principala problema a companiilor este sa-si asigure lichiditatile pe termen scurt si, prin urmare, trebuie sa sprijinim firmele si industriile cu instrumente de credit", au informat cele doua ministere.Conform planului, Guvernul va oferi imprumuturi estimate la sapte miliarde…

- Germania intentioneaza sa ofere ajutoare de 100 miliarde de euro companiilor afectate de razboiul din Ucraina, conform unui document al Ministerelor Economiei si Finantelor, consultat de Reuters, scrie Agerpres.

- Razboiul din Ucraina are multe efecte - unul dintre ele este scumpirea gazelor naturale pe piața mondiala. In Marea Britanie, prețul combustibilului a crescut și a lasat pur și simplu in frig oameni ca Diane Skidmore. Pensionara iși mai permite cu greu sa incalzeasca locuința. Nu este singura, pentru…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anuntat sambata ca aproape 80.000 de cetateni ucraineni au ales sa ramana pe teritoriul Romaniei, 30.000 fiind copii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Șefa statului, Maia Sandu, a cerut Guvernului sa pregateasca un program de acțiuni anticriza pentru susținerea afacerilor mici și mijlocii, inclusiv in agricultura, și pentru sprijinirea oamenilor cu venituri mici. „Razboiul din Ucraina a declanșat o noua criza care va avea consecințe de durata pentru…

- Razboiul din Ucraina determina o reașezare forțata in piața IT din regiune. Developerii rezidenți in țara vecina nu mai pot lucra din varii motive, fie ca sunt pe front, fie ca nu au acces la internet, fie ca unele companii inchid proiectele cu echipele din Ucraina pentru ca acestea au un risc foarte…

- Companiile romanesti care au avut relatii comerciale cu Federatia Rusa si sunt afectate de sanctiunile internationale impuse acestei tari ar putea beneficia de masuri de protecție sociala, a anuntat ministrul Muncii, Marius Budai.

- PSD considera ca Romania trebuie sa fie solidara cu toate deciziile Uniunii Europene privind sancționarea severa a Federației Ruse pentru actul iresponsabil de agresiune militara impotriva Ucrainei. In același timp, PSD considera ca Uniunea Europeana trebuie sa manifeste solidaritate fața de toate statele…