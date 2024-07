Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu a fost afectata de pana informatica mondiala, nu s-au primit rapoarte despre defecțiuni ale sistemelor de operare in aeroporturile rusești sau la companiile aeriene rusești. Totul funționeaza normal, zborurile sunt efectuate conform programarilor, a scris pe canalul sau de Telegram șeful Agenției…

- De la inceputul zilei, numeroase organizații din intreaga lume s-au confruntat cu dificultați tehnice, aparent legate de serviciile Microsoft, relateaza The Guardian. este vorba despre banci, servicii aeriene, supermarketuri și altele. Avioanele au fost reținute la sol in Statele Unite, in timp ce canalul…

- Mai multe curse aeriene care ar trebui sa decoleze vineri de pe Aeroportul Henri Coanda din Bucuresti sunt afectate de pana informatica a sistemului Microsoft si anunta intarzieri la plecare, potrivit reprezentantilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB). Astfel, cursa Wizz Air 3125 catre…

- Pana globala Microsoft a anunțat vineri o intrerupere a serviciilor care afecteaza aplicațiile sale Microsoft 365. Intreprinderi din intreaga lume au fost afectate, printre care și companii aeriene, banci și companii de telecomunicații, potrivit CNN . O intrerupere globala a creat haos pe intreaga planeta.…

- O pana informatica la sistemul Microsoft la nivel global provoaca probleme la numeroase companii, intre care unele din sectoarele aerian, financiar, al mijloacelor de comunicare in masa, precum si in alte industrii.

- De la inceputul zilei, numeroase organizații din intreaga lume s-au confruntat cu dificultați tehnice, aparent legate de serviciile Microsoft, relateaza The Guardian. este vorba despre banci, servicii aeriene, supermarketuri și altele. Avioanele au fost reținute la sol in Statele Unite, in timp ce canalul…

- Un incident „masiv” de intrerupere a serviciilor IT are loc in dimineața zilei de vineri, 19 iulie. Potrivit BBC, sunt afectate banci, companii de transport aerian și feroviar, iar postul TV Sky News din Marea Britanie și-a suspendat emisia. Trei dintre cele mai mari companii aeriene din SUA au anunțat…

- Medicii de familie, nemulțumiți din nou din cauza tarifelor decontate de CNAS. Ce se va intampla cu serviciile pentru pacienți Medicii de familie iși exprima din nou nemulțumirile, in contextul tarifelor decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate. Aceștia cer sa fie stabilite clar condițiile…