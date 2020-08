Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air lanseaza patru noi curse de la Iași și pentru aceasta aduce inca o aeronava, a treia, la baza de aici. Potrivit directorului Aeroportului din Iași, Catalin Bulgariu, compania aeriana low-cost va opera zboruri 3 zboruri spre Italia, respective la Bari, Torino și Verona si o cursa spre Barcelona-…

- "Dupa 4 ani de risipa si oportunitati distruse, ma angajez sa repun pe picioare Aeroportul Iasi, asa cum am mai facut in perioada in care am fost manager. Acum, Aeroportul Iasi este eclipsat de aeroporturile din Suceava si Bacau, unde se demareaza investitii de milioane de euro si se deschid noi curse.…

- Astfel, in zilele de 18, 23, 25 și 30 iunie, sunt introduse cursele Torino – Bacau – Torino. In zilele de 17, 21, 22, 24, 28, 29 iunie, sunt introduse zboruri pe ruta Florența- București-Florența. In interiorul Italiei, Blue Air va opera urmatoarele zboruri: Torino – Catania…

- Companiile aeriene au cerut guvernului britanic sa puna capat carantinei de 14 zile pentru calatori din 45 de țari cu rate mici de infecții, pâna la finalul lunii, instaurând coridoare aeriene, scrie Sky News. Totodata, potrivit chroniclelive.co.uk,guvernul ia în calcul aceste ”coridoare…

