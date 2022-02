Kaliningrad, care are o suprafata de 15.000 km patrati si apartine Rusiei, este situat la 300 km vest de continent, intre statele baltice si statele membre ale UE, Lituania si Polonia. In loc sa zboare direct peste Letonia si Lituania, avioanele rusesti sunt fortate acum sa zboare spre nord, spre Sankt Petersburg, apoi in jurul coastei baltice. Canada este ultima tara care, alaturi de statele membre UE si Marea Britanie, a interzis zborul companiilor aeriene rusesti deasupra spatiul sau aerian.