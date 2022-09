Stiri pe aceeasi tema

- „La cateva minute dupa ce Vladimir Putin a anunțat ca a semnat un decret privind mobilizarea partiala, toate biletele directe pentru 21 septembrie catre Istanbul și Erevan au fost epuizate.Ca reacție, susține contul de Twitter WhereisRussiaToday, „companiile aeriene rusești au incetat sa mai vanda…

- Dupa apelul lui Vladimir Putin la mobilizare militara parțiala, companiile aeriene rusești au primit ordin sa nu mai vanda bilete barbaților cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani. „Companiile aeriene rusești au incetat sa mai vanda bilete barbaților ruși cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani,…

- Anunțul lui Vladimir Putin despre „mobilizarea parțiala” ii face pe ruși foarte nervoși. Cererea pentru cumpararea de bilete de avion pentru a parasi țara a explodat. Mulți dintre barbații din Rusia s-au grabit sa cumpere bilete catre Erevan, Tbilisi și I

- Companiile aeriene ruse au primit interdicție sa mai vanda bilete barbaților ruși cu varste cuprinse intre 18 și 65 de ani. Doar cei care prezinta dispensa de la Ministerul Apararii. Site-ul cailor ferate rusești se blocheaza in mod repetat din cauza numarului mare de solicitari. Sute de mii de barbați…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele Vladimir Putin este un pas previzibil care se va dovedi extrem de nepopular și care arata ca razboiul nu decurge conform planurilor Rusiei, spune consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak, intr-o declarație pentru Reuters.Oficialul de la Kiev crede…

- Moneda ruseasca a coborat miercuri pana la un curs de 63 de ruble pentru un dolar, revenind la cea mai redusa valoare din ultimele doua luni, iar actiunile companiilor rusesti au inregistrat scaderi de peste 10% dupa ce Vladimir Putin a ordonat prima mobilizare a rezervistilor dupa cel de doilea razboi…

- "Cum sa scapi de mobilizare", este cea mai cautata fraza de pe internet din Rusia, inregistrata de Google Trends in aceasta dimineața, la scurt timp dupa anunțul președintelui Vladimir Putin privind mobilizarea parțiala. In plus, mulți rușii au cumparat d

