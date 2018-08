Companiile aeriene îşi reduc zborurile spre Nicaragua Mai multe companii aeriene si-au redus drastic numarul zborurilor catre Nicaragua ca urmare a scaderii turismului pe fondul lipsei de securitate din tara latino-americana unde au loc de cateva luni demonstratii antiguvernamentale, a anuntat marti un reprezentant al patronatului din tara, relateaza AFP. "Companiile aeriene internationale au redus in mod radical frecventa zborurilor catre tara", a declarat presedintele Consiliului superior al intreprinderilor private Cosep, Jose Aguerri. Compania aeriana United Airlines a suspendat toate zborurile spre Managua, capitala statului Nicaragua, prevazute… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

