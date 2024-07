Stiri pe aceeasi tema

- Microsoft a anunțat vineri o intrerupere a serviciilor care afecteaza aplicațiile sale Microsoft 365. Intreprinderi din intreaga lume au fost afectate, printre care și companii aeriene, banci și companii de telecomunicații, potrivit CNN și Sky News.O intrerupere globala a creat haos pe intreaga planeta.…

- Companiile europene nu fac fata competitiei globale cu China si America pentru ca, in Europa, energia este mai scumpa, nivelul de reglementare mai mare, piata este mai fragmentata si politica industriala europeana are obiective mari, generale si resurse putine, a afirmat directorul executiv al Confederatiei…

- In ultimele cateva zile, spațiul aerian european a fost grav afectat ca urmare a problemelor de gestionare a sloturilor aeroportuare, cauzate de fenomene meteorologice multiple și simultane care au avut loc in intreaga Europa. Aceste fenomene au afectat capacitatea autoritaților de control al traficului…

- Zeci de zboruri de pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din Otopeni au inregistrat intarzieri la decolare in ultimele zile, dar problemele afecteaza sute curse aeriene din toata Europa. Cauza pare a fi vremea nefavorabila care afecteaza simultan mai multe aeroporturi, iar intarzierile dintr-un aeroport…

- In ultimele decenii, a devenit evidenta o schimbare semnificativa: vrabiile sunt din ce in ce mai rare in orașe și chiar in unele zone rurale. Acest declin nu este un fenomen izolat, ci reprezinta o tendința globala.Cauzele acestui fenomen alarmant nu sunt in intregime clare.

- Exportatorii de gaze naturale din Eurasia fac progrese in reorientarea operațiunilor. Rusia, care a vazut cum exporturile de gaze catre Europa au scazut vertiginos de la inceputul razboiului ruso-ucrainean, intenționeaza acum sa extinda livrarile catre Asia Centrala. Intre timp, Azerbaidjanul face progrese…

- Scott Kirby, CEO-ul United Airlines, spune ca transportatorii aerieni ce vand bilete „ultra low-cost” au un model de afaceri fundamental viciat și ca pe termen lung clienții apreciaza mai mult calitatea serviciilor decat costurile mici, relateaza Business Insider.