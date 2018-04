Companiile aeriene din Europa, sub avertizare. Posibile atacuri cu rachete în Siria Agentia de control al traficului aerian din Europa, Eurocontrol, a avertizat marti companiile aeriene sa fie prudente in zona est-mediterana din cauza posibilitatii lansarii unor atacuri cu rachete avand ca tinta Siria in urmatoarele 72 de ore, scrie Reuters. Eurocontrol a precizat ca ar putea fi vorba atat de rachete lansate de la sol dar si de cele de croaziera si ca exista posibilitatea intreruperii repetate a semnalului radio de navigare, titreaza News.ro. „Din cauza posibilitatii lansarii unor atacuri aeriene inspre Siria prin lansari de la sol sau rachete de croaziera in urmatoarele 72 de… Citeste articolul mai departe pe vocea.biz…

