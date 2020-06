Stiri pe aceeasi tema

- Companiile aeriene din intreaga lume se pregatesc sa-și reia zborurile, oprite aproape complet dupa raspandirea pandemiei. Ziarul german Bild a luat legatura cu cei mai importanți operatori și prezinta tabloul complet schimbat pe care il veți descoperi la ghișeele de imbarcare și la bordul aeronavelor.Din…

- Principalele companii aeriene low-cost din Europa au inceput sa puna presiuni asupra aeroporturilor, in ideea ca acestea sa reduca taxele de aeroport in schimbul reluarii zborurilor, in contextul in care masurile de izolare introduse in contextul pandemiei de COVID-19 au intensificat competitia cu…

- Cetațenii straini care vor ajunge in Marea Britanie vor intra in carantina pentru 14 zile, de la sfarșitul lunii mai, noteaza BBC. Companiilor aeriene britanice spun ca li s-a transmis ca guvernul va introduce o carantina de 14 zile pentru toate persoanele care vin in Marea Britanie din orice țara,…

- Magnatul britanic Richard Branson se afla intr-o cursa frenetica pentru a-si salva companiile aeriene de impactul coronaviruslui, relateaza BBC Mundo potrivit Agerpres. Pana acum, Guvernele din Marea Britanie si Australia, unde opereaza Virgin Atlantic si Virgin Australia, nu au fost de acord sa…

- Demersurile companiilor aeriene vizeaza, pe de o parte, amanarea pentru cat mai mult timp a returnarii banilor, pe de alta parte, sunt legate de speranța ca vor obține o scutire de plata ca urmare a starii de urgența. De altfel, guvernele francez și olandez au obținut susținerea altor 10 state membre…

- Companiile aeriene Tarom, Ryanair, Blue Air și Wizz Air se pregatesc pentru reluarea treptata a zborurilor comerciale, transmite antena3.ro. Tarom va relua urmatoarele zboruri: București –...

- Nenumarate vacante anulate, companii care si-au suspendat partial sau total zborurile si o economie care se afla in declin. Sezonul turistic este grav afectat de pandemia de coronavirus. In momentul de fata, exista companii aeriane importante, cum ar fi British Airways sau Ryanair, care si-au revizuit…

- British Airways suspenda 36.000 de locuri de munca, dar nu concediaza niciun angajat. Salariații afectați primesc 80% din salariu Compania aeriana British Airways va anunta suspendarea a 36.000 de locuri de munca, dupa ce a negociat cu sindicatul Unite mai mult de o saptamana, informeaza BBC. Cele două…