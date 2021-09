Companiile aeriene au PROFITAT din plin de românii scăpați din lockdown: prețurile biletelor s-au SCUMPIT cu 30% Pretul mediu al unui bilet de avion platit de turistii romani in aceasta vara a fost de 147 de euro, in crestere cu 35% fata de tariful mediu inregistrat in 2020, releva o analiza de specialitate, intocmita de o platforma de rezervari online. In aceasta marja, printre orasele preferate de romani pentru petrecerea concediilor in sezonul estival se afla Paris, Londra sau Madrid, insa s-a observat si o preferinta clara pentru destinatii interne, Romania fiind constant a doua cea mai rezervata ruta la nivel de tara, cu un salt vizibil a cererii spre Cluj-Napoca, mai ales dupa ce trei festivaluri… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

- Pretul mediu al unui bilet de avion platit de turistii romani in aceasta vara a fost de 147 de euro, in crestere cu 35% fata de tariful mediu inregistrat in 2020. Printre orasele preferate de romani pentru concedii se afla Paris, Londra sau Madrid, insa s-a observat si o preferinta clara pentru destinatii…

- Pretul mediu al unui bilet de avion platit de turistii romani in vara 2021 a fost de 147 de euro, in crestere cu 35% fata de tariful mediu inregistrat in 2020, releva o analiza de specialitate, intocmita de o platforma de rezervari online. In aceasta marja, printre orasele preferate de romani pentru…

- Vanzarile de biletele de avion din vara anului 2021 se apropie de nivelul pre-pandemic, desi efectele pandemiei sunt inca evidente la nivel de industrie, arata datele agentiei online de turism Vola.ro. Compania a emis aproape 100.000 de bilete de avion in perioada iunie – august 2021. Pretul mediu al…

- Orasele europene au revenit in voga in sezonul estival, Paris, Londra sau Madrid fiind printre preferatele romanilor ce au achizitionat bilete de avion prin intermediul Vola.ro. Potrivit companiei, in acest an, peste 35% dintre zborurile din sezonul de vara au fost modificate sau anulate, comparativ…

