- Drepturile pasagerilor din transportul aerian nu au fost protejate in UE in cursul pandemiei de COVID-19, numeroase companii fortand clientii sa accepte vouchere in locul rambursarilor, se arata intr-un raport publicat, marti, de Curtea de Conturi Europeana.

- Companiile aeriene europene au incalcat constant drepturile pasagerilor in timpul pandemiei de COVID-19, situatie tolerata de guvernele statelor Uniunii Europene, care nu au conditionat ajutoarele de stat oferite acestor companii de rambursarea contravalorii biletelor pentru zborurile

- De asemenea, Comisia Europeana urmeaza sa prezinte o analiza privind drepturile pasagerilor care utilizeaza transportul aerian in UE. Aceasta analiza vinde in contextul in care in timpul pandemiei de COVID-19, multe companii aeriene din UE au fost obligate sa iși imobilizeze la sol majoritatea avioanelor,…

- Companiile aeriene ar putea cere pasagerilor supraponderali sa se urce pe cantar – sau sa iși declare greutatea – inainte de a urca in aeronava. Inițiativa publicata intr-un e (FAA), are rolul de a furniza noi date despre greutatea medie a pasagerilor, deoarece se pare ca cifrele actuale nu reflecta…

- Mai multe companii aeriene europene s-au alaturat rivalilor americani care au decis sa evite zborurile spre Israel, dupa mai multe zile cu tiruri de rachete dinspre Fisia Gaza. Printre acestea, British Airways, Virgin Atlantic si Iberia au anuntat astazi ca si-au anulat zborurile spre Tel Aviv. De la…

- Pasagerii zborurilor care au fost deviate și au aterizat pe un alt aeroport decat era programat inițial nu vor mai fi despagubiți de catre companiile aeriene. Decizia aparține Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totul a pornit de la un pasager al companiei Austrian Airlines, care s-a adresat instantei…

- Companiile aeriene nu sunt obligate sa acorde compensatii pasagerilor daca zborul este deviat si aterizeaza pe un alt aeroport decat era programat initial, a decis joi Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

