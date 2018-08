Peste 35.000 de tone de carbune si fier din Coreea de Nord au fost importate in Coreea de Sud, via Rusia, in perioada aprilie-octombrie 2017, a declarat un oficial vamal. "Orice nava suspectata de incalcare a sanctiunilor ONU va fi retinuta sau i se va interzice sa intre in porturile sud-coreene", a mai spus el, informeaza Agerpres.



