- Rusia a impus miercuri sanctiuni impotriva unui numar de peste 30 de companii din Uniunea Europeana, SUA si Singapore, ca represalii la sanctiunile care i-au fost aplicate pentru ofensiva sa militara in Ucraina, transmite AFP.

- In contextul actual al situației din Ucraina, și lipsa de dialog cu Kremlinul, a determinat Uniunea Europeana sa pregateasca un nou pachet de sancțiuni. Nu exista un sprijin suficient din partea statelor membre ale Uniunii Europene pentru un embargo complet sau un tarif punitiv asupra importurilor de…

- Producatorul german de software SAP a facut clienților ruși o oferta de continuare a utilizarii serviciilor, in ciuda promisiunii de a inceta furnizarea acestora, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina.

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a denuntat luni distrugerile comise fara discernamant de armata rusa in orasul Mariupol (sud-estul Ucrainei), sub asediu de mai multe saptamani, calificand aceasta drept o ‘crima de razboi majora’, potrivit agențiilor…

- Armata rusa isi intensifica atacurile impotriva obiectivelor civile din Ucraina, avertizeaza reprezentantii Departamentului Apararii din SUA. „Vedem o crestere a loviturilor asupra infrastructurii civile, asupra tintelor civile“, a afirmat o inalta oficialitate americana de la Pentagon. In acelasi timp,…

- „In toata tara (...), primavara aceasta, la fel ca in fiecare primavara, trebuie sa insamantam peste tot - cat mai mult posibil”, a subliniat Zelenski intr-un mesaj video.„Totul depinde de oameni, pentru ca aici este vorba despre viata”, a insistat presedintele ucrainean.Ucraina este adesea considerata…

- UPDATE 6 Uniunea Europeana a indicat miercuri ca se indoieste de credibilitatea afirmatiilor guvernului rus care a afirmat ca a descoperit un program biologic militar in Ucraina, spunand ca Moscova are un istoric de raspandire a dezinformarii cu privire la armele biologice, relateaza Reuters. ”Credibilitatea…