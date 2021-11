Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Comertului a anuntat miercuri ca a introdus NSO Group, compania israeliana care fabrica software-ul spion Pegasus, pe lista sa de companii interzise pentru ca reprezinta o amenintare pentru securitatea nationala a SUA, o decizie denuntata la Tel Aviv, relateaza AFP.…

- Știre actualizata. Confectii Metalice Mobilier Urban SRL din Piatra Neamt, deținuta de Cezar-Neculai Stanescu, liderul asocierii de firme vizate de ancheta DNA, este cea vizata de perchezițiile de astazi de la Piatra Neamț. Procurorii anticorupție au in vedere un acord cadru in valoare maxima de 16…

- Lucrețiu Tudor, city managerul municipiului Pitești, a vorbit in conferința de presa despre construirea noului stadion ”Nicolae Dobrin”: ”In acest moment avem semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate cu societatea Tecon, firma din București care a caștigat licitația. Firma caștigatoare…

- Modificari in firma Sufro Company SRL A fost deschis un punct de lucru in Capitala In Monitorul Oficial al Romaniei, a fost publicata decizia luata de catre Adunarea Generala a Asociatilor firmei Sufro Company SRL, firma cu sediul pe bulevardul Elisabeta, din Constanta. Decizia, publicata recent, a…

- 204.000 doze de vaccin Janssen vor ajunge maine, 29 septembrie a.c., la CompaniaNaționala „Unifarm” SA. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozelede vaccin vor fi aduse in București pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Compania Naționala „Unifarm” SA, iar in perioada urmatoarevor…

- O firma din București care nu a raportat niciun angajat in anul 2020 se va ocupa de auditul pe digitalizare al Primariei Timișoara. Primește 12.000 de euro pentru asta, jumatate din suma pe care era dispusa sa o dea Primaria Timișoara la procedura lansata in aceasta vara.

- Firma mutari București – care sunt motivele pentru care sa apelezi la o astfel de firma? Pe cat de placut este gandul schimbarii locuinței sau cel al achiziției unei locuințe noi, pe atat de stresanta...

- Cupa Romaniei deschide oficial sezonul 2021-2022. Trofeul se joaca sub forma de meciuri eliminatorii, mai intai la Bistrița, iar Final Four-ul la Braila. Șapte echipe intra in lupta la titlu, dar CSM București ramane in continuare favorita. Handbalul feminin pornește la drum marți, odata cu meciurile…