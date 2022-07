Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anunțat, marți, ca investigheaza 18 companii suspecte de manipularea piețelor și ca a amendat 24 de firme, cu peste 11 milioane de lei in total. ANRE transmite ca, in perioada 2021 – 2022, a finalizat 28 actiuni de investigatii in sectorul energiei…

- Consumul de energie electrica a scazut in primele patru luni ale anului fața de aceași perioada a anului trecut. Consumul national de energie electrica a fost mai mic in perioada ianuarie – aprilie 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata ultimul raport al Autoritatii Nationale…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de 638,8 milioane de lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare a facturilor. Avand in vedere activitatea desfasurata in cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea…

- Casa inteligenta este cea in care te trezești dimineața intr-o atmosfera placuta datorita unui aparat de aer condiționat care a invațat rutina familiei și știe la cat sa fie temperatura in casa. Pornești cafetiera din dormitor, grație unei prize inteligente instalate in bucatarie, pentru a-ți savura…