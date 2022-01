Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe companii furnizoare de energie au fost amendate cu 450.000 lei și obligate sa recalculeze toate facturile ilegale, in prima saptamana de controale derulate de comisarii ANPC, in intreaga țara. Comandamentul pentru Energie – structura special creata de Autoritatea Naționala pentru Protecția…

- Prețurile au crescut cu 8,2% luna trecuta (fața de nivelul lor din decembrie 2020), a transmis vineri INS, cele mai mari scumpiri fiind la gaz (peste 50%), energie electrica (28%), ulei (27%) și cartofi (25%). Un asemenea nivel al inflației n-a mai fost vazut din 2005, când prețurile urcasera…

- Gigantul petrolului BP este dedicat sa combata schimbarile climatice a declarat directorul general al grupului, Bernard Looney, care a insistat insa ca hidrocarburi precum petrolul si gazele naturale vor continua sa aiba un rol in mixul energetic timp de ani de zile.”S-ar putea sa nu fie popular…

- In luna septembrie, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.732 lei, cu 44 lei (+0,8%) mai mare decat in luna august, iar castigul salarial mediu nominal net a fost 3.517 lei, in creștere fata de luna precedenta, cu 30 lei (+0,9%), anunța INS. Valorile cele mai mari ale castigului salarial…

- Orasul Saveni si comuna Pomarla sunt la un pas de a deveni independente energetic, dupa ce au investit masiv in parcuri fotovoltaice si sisteme de incalzire care folosesc energia termica a pamantului. Obiectivul este economia la facturi si redirectionarea banilor catre alte investitii.

- Comisia pentru Situații Excepționale a emis o noua Dispoziție. Potrivit documentului, SA „Moldovagaz” va inainta o cerere Agenției pentru Reglementare in Energetica in vederea ajustarii prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor natural. Respectiv, pana pe data de 10 noiembrie ANRE va trebui…