- Echipele de control ale Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au aplicat Orange Romania amenzi contraventionale de 150.000 lei si au propus incetarea practicii comerciale inselatoare, in urma verificarilor de fond la operatorul economic. “Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor…

- Cutremur in Romania. Un seism de 2,2 grade s-a produs, luni dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, cutremurul s-a produs la ora 7:20, la o adancime de 21,9 km. Cutremure in lanț in doar patru ore, in Romania – Unul dintre cele…

- ”CIS Gaz, jucator activ in industria gazelor naturale din Romania, continua procesul de expansiune si consolidare a prezentei in Egipt, si semneaza un memorandum de cooperare cu Town Gas, cea mai mare companie de distributie gaze din Egipt, prin care cele doua companii vor sustine in comun proiecte…

- Ministrul Energiei din Romania, Sebastian Burduja, a declarat vineri, 22 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa susținuta la sediul PNL Mureș, ca susține finalizarea proiectului Amenajarii Hidroenergetice Rastolița. "Poziția mea este ca proiectele incepute in sectorul energetic trebuie terminate…

- Oil Terminal, companie care a intrat recent intr-un parteneriat cu Iulius, a fost vizitata de Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, fiind considerata „o companie mai importanta ca oricand pentru Romania si intreaga regiune”. „Oil Terminal este o companie din portofoliul ministerului energiei, o companie…

- UPL (United Phosphorus Limited), furnizor global de produse și soluții sustenabile pentru agricultura, a anunțat recent planurile de dezvoltare ale companiei pe piața din Romania in raport cu obiectivele de sustenabilitate asumate la nivel global, in cadrul intalnirii cu partenerii și colaboratorii,…

- Momente de suferința cumplita pentru un personaj indragit din showbiz-ul romanesc. Un fost concurent America Express a pierdut o persoana importanta, poate cea mai importanta, din viața sa. Clipe grele pentru un fost concurent America Express A fost sarea și piperul din sezonul trecut al reality show-ului…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu afirma duminica, intr-o postare pe Facebook, ca infrastructura de transport din Romania are o importanta strategica, apreciind ca din acest motiv trebuie accelerata implementarea tuturor proiectelor si trebuie aplicate sanctiuni acelor constructori care nu inteleg…