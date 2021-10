Stiri pe aceeasi tema

- In medie, fiecare salariat din judet contribuie cu 242 de lei la Fondul de pensii administrate privat – Pilonul II. Sume mai mari sunt achitate in Bucuresti (294 lei/participant), Cluj (268 lei/participant), Sibiu (264 lei/participant) si Timis (256 lei/participant). Iasul ocupa locul 5 la nivel national…

- Daca ar fi sa analizam oferta de angajari din Capitala, iata ca aici angajatorii ofera cele mai mari salarii. In medie, un salariu in Capitala este intre 957 și 1387 euro/luna. Și in Cluj se caștiga bine. Daca ar fi sa ne uitam la medii, șa aici exista job-uri care sunt remunerate cu peste 1269 euro/luna. In…

- Pana astazi, 6 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.107.043 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.058.587 de pacienți au fost declarați vindecați. Numarul persoanelor considerate vindecate este cel din data de 05.09.2021, pentru data de astazi nu a putut…

- ”Datele platformei de recrutare BestJobs arata ca in luna august candidatii trecuti de 45 ani au devenit mai activi in cautarea de joburi si au inregistrat astfel 40% din volumul total de aplicari din aceasta luna, in crestere cu 10% fata de luna anterioara. Jumatate dintre aceste aplicari au fost depuse…

- Alba, in topul județelor cu cele mai puține firme care și-au suspendat activitatea in primele sapte luni ale anului: Care este situația la nivel național Alba, in topul județelor cu cele mai puține firme care și-au suspendat activitatea in primele sapte luni ale anului: Care este situația la nivel național…

- Numarul firmelor care si-au suspendat activitatea a fost de 6.945 in primele sapte luni din 2021, in crestere cu 12,43% comparativ cu perioada similara a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Pana astazi, 20 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.089.817 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.051.504 de pacienți au fost declarați vindecați. Nr. crt.JudețNumar de cazuri confirmate(total)Numar de cazuri nou confirmateIncidența inregistrata la 14…

- Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.085.738 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.048.947 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au…