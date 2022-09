Companie de dezvoltare software: Angajaţii din IT îşi doresc să lucreze remote şi să aibă un program flexibil ”Peste jumatate dintre cei angajati de la debutul pandemiei de compania de software au ajuns in echipa la recomandarea unui membru mai vechi al acesteia. La gradul mare de retentie si recomandare pe care il raporteaza compania contribuie atmosfera de lucru, relevanta pentru 84% dintre angajati, dar si siguranta locului de munca sau munca in echipa”, arata compania. Prezenta de 6 luni in Romania, Spyrosoft are, la nivel global, peste 1.100 de angajati in cele 18 birouri din Europa, Asia, America de Sud si SUA. Biroul din Timisoara este cel mai recent deschis, iar compania mizeaza pe politica de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

