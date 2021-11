Stiri pe aceeasi tema

- “Volumul spatiilor logistice si industriale inchiriate in primele noua luni ale anului a totalizat 562.000 metri patrati, in usoara scadere, de 3%, fata de perioada similara a anului trecut” potrivit datelor firmei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, care arata ca activitatea de inchiriere…

- Ministerul Sanatații a anunțat ca astazi a inceput transferul in Ungaria a primilor pacienți infectați cu SARS-Cov-2, aflați in stare critica. Este vorba despre zece pacienți, opt dintre aceștia au fost internați in UPU din unitați sanitare din București și doi din Timișoara, aflați in stare stabila,…

- Constantin Grigore va fi dirijorul orchestrei simfonice a Filarmonicii Pitești in noua stagiune! In noua stagiune a Filarmonicii Pitești, cea de a XV – a, Constantin Grigore va avea statutul de dirijor al orchestre simfonice. Primul concert va avea loc joi, 14 octombrie, cand, alaturi de orchestra noastra…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite: In ziua de 07.09.2021, la ora 05:01:16 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, VALCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 2 km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 52 km S de…

- In perioada 4-5 septembrie 2021 va avea loc la Cluj – Napoca ”Cupa Atlas Invictus„ – prima competiție naționala de scrima pentru copii cu varstele cuprinse intre 8 și 13 ani, la care vor participa peste 80 de copii din Cluj, București, Timișoara, Brașov, Ramnicu Valcea, Ploiești. Evenimentul va avea…

- Bucuresti a intrat in randul marilor Capitale europene din punct de vedere a investitiilor in cladirile de birouri. Stocul modern de birouri din Bucuresti a depasit 3 milioane de metri patrati, dar efectele „anului pandemic” asupra pietei de birouri s-au simtit si in prima jumatate din 2021. Activitatea…

