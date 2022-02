Ministerul Agriculturii va infiinta o companie de asigurari pentru a raspunde nevoilor fermierilor, care ar putea avea un plafon de 100 de milioane de euro in fiecare an, iar o mare parte din acești bani va repezenta contribuția fermierilor, a anuntat ministrul Adrian Chesnoiu. Mai precis, pentru ca Regulamentul european permite ca 3% din sumele care se cuvin fermierilor sa fie utilizate intr-o companie de asigurari, Ministerul Agriculturii vrea sa foloseasca aceasta oportunitate și sa-i ajute pe fermieri, in contextul in care seceta este un fenomen tot mai frecvent. Societatea va fi inființata…