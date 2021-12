Companie daneză condamnată pentru că a vândut kerosen rușilor din Siria O companie daneza de comercializare a carburanților și CEO-ul acesteia au fost condamnați marți pentru livrarea unor cantitați mari de kerosen destinate Forțelor Aeriene Ruse în Siria, într-un proces rar pentru încalcarea embargoului occidental asupra țarii, scrie AFP.



Instanța din Odense, unde procesul se desfașura din octombrie, &"a stabilit ca livrarile au constituit încalcari obiective ale sancțiunilor europene&" care vizeaza regimul lui Bashar al-Assad.



Condamnate pentru ca au vândut de 33 de ori între 2015 și 2017 un total de 172.000 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

