- O firma din Botosani a fost sanctionata cu amenzi in valoare de 12.000 de lei dupa ce, a doua zi ce Craciun, a pus in functiune un parc de distractii pentru copii. Potrivit reprezentanților IPJ Botoșani, ca urmare a deschiderii parcului de distractii, in zona respectiva s-a produs aglomerație, incalcandu-se…

- O societate comerciala din Botosani a fost sanctionata cu amenzi in valoare de 12.000 de lei dupa ce in a doua zi ce Craciun a pus in functiune un parc de distractii pentru copii, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, informeaza Agerpres.…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani au efectuat, vineri, perchezitii la locuintele a doi tineri banuiti de comiterea unei crime, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, cei doi tineri, de 18 si, respectiv, 27 de ani, sunt suspectati…

- Un barbat a fost incatusat si amendat de politisti dupa ce a refuzat sa poarte masca de protectie intr-un magazin din municipiul Botosani, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, transmite Agerpres și G4media.Barbatului i s-a spus ca purtarea…

- Peste 200 de sanctiuni in valoare de aproximativ 22.400 lei au fost aplicate, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea masurilor prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19, a precizat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Victor Tuhasu, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Pe fondul numarului de cazuri de Covid 19 inregistrate, pentru prevenirea și combaterea infectarii cu noul corona virus, sub autoritatea Institutiei Prefectului, politistii doljeni impreuna cu jandarmi, polițiști locali, precum și reprezentanți ai Direcției de Sanatate Publica, Agenției Naționale Sanitar…