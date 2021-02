Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General al Rusiei cere preschimbarea pedepsei cu suspendare a liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnii, intr-una cu executare, susținand astfel cererea Administrației Penitenciarelor, scrie...

- Un tribunal rus a condamnat-o vineri pe Kira Iarmis, purtatoarea de cuvant a opozantului rus Aleksei Navalnii - cea mai virulenta voce critica impotriva Kremlinului din tabara opozitiei ruse -, la noua zile de inchisoare pentru promovarea protestelor convocate pentru sambata in sprijinul militantului…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a afirmat luni ca luarile de pozitie ale statelor occidentale care au condamnat arestarea opozantului Aleksei Navalnii sunt menite sa le distraga atentia cetatenilor din respectivele tari de la problemele interne, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Potrivit…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii se afla pe lista de persoane date in urmarire in Rusia pentru ca ar fi incalcat conditiile unei pedepse la inchisoare cu suspendare si risca sa fie inchis trei ani si jumatate cand se intoarce in Rusia in acest weekend, a declarat joi unul dintre avocatii sai, potrivit…

