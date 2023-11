Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a vorbit cu ingrijorare despre inteligența artificiala. El a calificat tehnologia drept o amenințare pentru lumea moderna. Informația este prezentata de RBC-Ucraina cu referire la Vocea Americii. "Cream inteligența artificiala, care poate deveni mult mai inteligenta decit noi. Nu știm cum…

- Uniunea Europeana examineaza presupuse practici anticoncurențiale in domeniul cipurilor utilizate pentru inteligența artificiala, piața pe care Nvidia o domina, scrie Reuters, care citeaza Bloomberg.Comisia Europeana a colectat in mod informal puncte de vedere cu privire la practicile potențial abuzive…

- Neuralink, compania de neurotehnologie a lui Elon Musk, recruteaza candidați persoane cu dizabilitați grave pentru primele sale teste clinice pe oameni, urmand sa vada daca cipurile cerebrale sunt sigure, potrivit Business Insider, scrie Mediafax.Obiectivul inițial „este de a acorda oamenilor capacitatea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat luni ca se va intalni cu miliardarul american Elon Musk pentru a discuta despre inteligenta artificiala, in cadrul vizitei sale in Statele Unite cu prilejul Adunarii Generale a ONU din aceasta saptamana, transmite AFP. "Voi incepe aceasta vizita in California,…

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anuntat luni ca se va intalni cu miliardarul american Elon Musk pentru a discuta despre inteligenta artificiala, in cadrul vizitei sale in Statele Unite, cu prilejul Adunarii Generale a ONU din aceasta saptamana, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Elon Musk a declarat ca inteligența artificiala este o sabie cu doua taișuri și ca este important sa existe un arbitru, intr-un mesaj adresat astazi senatorilor americani, potrivit Sky News.

- ”Cred ca fiecare tehnologie inventata vreodata [are] potentialul de a deveni atat un instrument, cat si o arma”, a spus Smith in interviu. ”Trebuie sa ne asiguram ca AI ramane supusa controlului uman. Indiferent daca este un guvern, armata sau orice fel de organizatie, care se gandeste sa foloseasca…

- Gigantul tehnologic chinez a spus vineri ca cele doua noi modele ale sale, Qwen-VL si Qwen-VL-Chat, vor fi open source, ceea ce inseamna ca cercetatorii, academicienii si companiile din intreaga lume le pot folosi pentru a-si crea propriile aplicatii AI, fara a fi nevoie sa-si antreneze propriile sisteme,…