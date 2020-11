Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air si-a planificat reducerea cu 33% a emisiilor de carbon pana in 2030 Operatorul aerian Wizz Air vine cu zece noi metode de economisire a combustibilului, ca parte a angajamentului sau de a reduce emisiile de carbon cu 33% pana in 2030, potrivit unui comunicat al companiei. În plus faţă…

- Operatorul aerian Wizz Air vine cu zece noi metode de economisire a combustibilului, ca parte a angajamentului sau de a reduce emisiile de carbon cu 33% pana in 2030, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES.In plus fata de cele 25 de initiative ale companiei aeriene de…

- Wizz Air scade prețurile cu 30% pe anumite zboruri. Promoția, valabila joi pana la miezul nopții Operatorul aerian low-cost Wizz Air anunța o reducere cu 30% a prețurilor la bilete pentru zboruri selectate, valabila joi, 8 octombrie, pana la ora 23:59. Potrivit unui comunifat al companiei, călătoriile…

- Intr-o nota exagerat optimista și pe alocuri chiar populista, Parlamentul European a votat astazi o ținta greu de atins: reducerea cu 60% a emisiilor de carbon pana in 2030, comparativ cu anul 1990, susține europarlamentarul PNL Cristian Bușoi, președinte ITRE. In calitate de președinte al…

- Concedierile companiei aeriene British Airways ar putea afecta pana la 10.000 de oameni, din cauza efectelor generate de pandemia de COVID-19, in ciuda faptului ca operatorul a incheiat o serie de acorduri cu sindicatele, informeaza Mediafax, care citeaza Bloomberg.Operatorul britanic a renuntat deja…

- Ziarul Unirea Soluții pentru reducerea emisiilor de carbon, la Cugir: Sistem de bike sharing și autobuze hibrid. Licitația de peste 35 de milioane lei, lansata in SEAP Primaria orașului Cugir a lansat de curand in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație pentru proiectarea tehnica și execuție…

- Intr-un document adresat angajaților Renault, Luca de Meo a menționat ca generarea de lichiditați și restabilirea profitabilitații sunt prioritate imediata. Aflat in poziția de CEO al grupului Renault, companie care deține și Automobile Dacia, Luca de Meo a trimis un mesaj sindicatelor in care evidențiaza…

- Comunicat de presa Data: 27.08.2020 Inființare transport public nepoluant pentru mobilitatea urbana a populației și reducerea emisiilor de carbon in orașul Odobești Unitatea Administrativ Teritoriala Oraș Odobești, anunța semnarea in data de 13.07.2020 a contractului de finanțare…