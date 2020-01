Stiri pe aceeasi tema

- Incident pe aeroportul din Debrecen, Ungaria, sambata seara. Pasagerii unui avion WizzAir, majoritatea romani, au fost evacuați pe tobogane, dupa ce la bordul aeronavei a izbucnit un incendiu. Cursa ar fi trebuit sa ajunga la Paris. Potrivit baiamare24.ro, pasagerii au fost debarcați din avion dupa…

- El este Riza Razvan Alexandru si de aproape 4 ani lucreaza in cadrul Serviciului pregatire pentru interventie si rezilienta comunitatilor.Astazi, in jurul orei 13.00, trecea pe langa un restaurant din Constanta, aflat in renovare.Acesta a observat ca iesea fum dens si negru din bucatarie si a oprit…

- O companie canadiana din Richmond a testat primul avion comercial electric. Este, de fapt, un de Havilland Beaver, care poate transporta șase pasageri. Este dotat cu un sistem de propulsie electric, ce poate dezvolta 750 de cai putere. Aeronava a fost pilotata de președintele și fondatorul companiei,…

- Olguta Vasilescu prezinta concluziile discutiilor din Comisia de Munca din Camera Deputatilor, in care a fost audiata Violeta Alexandru, ministrul Muncii. „Astazi, a fost audiata, in Comisia de Munca din...

- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter fotografia unuia dintre canii care i-a insotit pe militarii americani in raidul care a dus uciderea liderului gruparii Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi. Animalul, al carui numea a fost protejat, a fost usor ranit in timpul opeatiunii de…

- Toti cei 165 de pasageri ai zborului au evacuat aeronava de tip Airbus A320 fara probleme. „Cabia a inceput sa miroasa a fum, apoi l-am vazut. Echipajul parea ingrijorat, iar capitanul a venit in ele din urma si a anuntat ca va efectua o aterizare de urgenta", a spus un pasager al zborului pentru ziarul…