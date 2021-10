“Verifone Romania, fintech de solutii complete de plata si comert la nivel global, isi extinde operatiunile in Centrul de inovare din Bucuresti. Verifone a achizitionat acum un an compania 2Checkout. La un an de prezenta pe piata din Romania, Verifone isi intensifica eforturile pentru a creste echipa de cercetare si inovare din capitala Romaniei”, anunta compania. In acest moment, in centrul din Bucuresti lucreaza aprope 400 de angajati, iar in cursul anului urmator, compania intentioneaza sa mai angajeze inca 100. “Specialistii romani vor avea astfel ocazia sa fie implicati si sa contribuie la…